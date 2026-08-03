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Caro carburanti, prezzo di benzina e diesel continua a salire: superati i 2 euro

Lo 'sconto' sull’accisa introdotto giusto una settimana fa dal governo si è dunque già dimezzato. Gasolio a 2,10

Un benzinaio - (Fotogramma/Ipa)
Un benzinaio - (Fotogramma/Ipa)
03 agosto 2026 | 10.07
Alessandro Remia
LETTURA: 3 minuti

Mentre il petrolio torna a scendere, tra annunci e smentite sull’evoluzione della guerra del Golfo, la quotazione del gasolio continua a salire, tra raffinerie fuori uso, scorte ai minimi da giugno 2022 e il persistente impatto dello stop alle esportazioni deciso dalla Russia un mese fa. E così il prezzo alla pompa continua a salire per il quarto giorno consecutivo verso quota 2,10. Lo 'sconto' sull’accisa introdotto giusto una settimana fa dal governo si è dunque già dimezzato: rispetto a una settimana fa, il prezzo medio nazionale è più basso di 8,8 centesimi, contro i 17 centesimi di taglio dell’accisa (Iva inclusa). Anche la benzina continua lentamente a rincarare: questa mattina è a un millesimo dai due euro al litro in media nazionale self service. Includendo nel calcolo anche le aree di servizio autostradali, la media nazionale è già a 2,001 euro/litro.

I prezzi di oggi

Oggi lunedì 3 agosto, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,999 €/l per la benzina (+4 millesimi rispetto a venerdì), 2,097 €/l per il gasolio (+16), 0,742 €/l per il Gpl (invariato) e 1,620 €/kg per il metano (+10). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,084 €/l per la benzina (+3), 2,174 €/l per il gasolio (-1), 0,875 €/l per il Gpl (invariato) e 1,610 €/kg per il metano (invariato). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio. Stessa mossa per Q8.

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 2,001 euro/litro (compagnie 2,006, pompe bianche 1,990), diesel self service a 2,098 euro/litro (compagnie 2,098, pompe bianche 2,100). Benzina servito a 2,135 euro/litro (compagnie 2,176, pompe bianche 2,059), diesel servito a 2,236 euro/litro (compagnie 2,271, pompe bianche 2,172). Gpl servito a 0,751 euro/litro (compagnie 0,760, pompe bianche 0,741), metano servito a 1,617 euro/kg (compagnie 1,610, pompe bianche 1,623), Gnl 1,470 euro/kg (compagnie 1,469 euro/kg, pompe bianche 1,470 euro/kg).

Sulla benzina self service Eni è a 2,000 euro/litro (2,207 il servito); IP a 2,019 (2,183 servito); Q8 a 2,005 (2,162 servito); Tamoil a 1,997 (2,072 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,076 (2,286 servito); IP a 2,117 (2,285 servito); Q8 a 2,102 (2,266 servito) e Tamoil a 2,081 (2,169 servito).

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto dal canto suo che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,999 euro/l per la benzina e 2,097 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,084 euro/l per la benzina e 2,174 euro/l per il gasolio.

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