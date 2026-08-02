Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Dopo un weekend rovente oggi, lunedì 3 agosto, aumentano a 25 le città da bollino rosso. Scatta l'allerta massima di livello 3, da Nord a Sud, indice di possibili rischi per la salute della popolazione generale e non solo per i più fragili.

Le città da bollino rosso oggi

La quarta ondata di calore di questa lunga estate non accenna a scendere con l'inizio della settimana, anzi. I 25 bollini rossi di oggi saranno ad Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Soltanto Messina e Reggio resteranno in bollino giallo.

Allerta gialla per temporali, ecco dove

Nonostante gran caldo la Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per temporali su parte di Umbria, Abruzzo e Sicilia. In Umbria si tratta delle zone di Chiascio, Topino, Alto Tevere, Nera e Corno. In Abruzzo su Marsica e Bacino dell'Aterno. E in Sicilia nell'area Sud-Orientale, sul versante dello Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie.