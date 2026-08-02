Donald Trump vince il torneo di golf nel suo circolo di Bedminster, in New Jersey, e pubblica il video del colpo decisivo. Il presidente esibisce con orgoglio le immagini di un ottimo approccio al green. "Il colpo vincente al Bedminster Club Championship! Grazie mille a tutti coloro che hanno partecipato. Ho vinto con un punteggio di 70 e sono onorato perché, a differenza degli altri partecipanti, ho avuto pochissimo tempo per allenarmi, dato che sono concentrato su molte altre cose. Si chiama talento: e io ce l'ho, loro no!", il post del presidente americano su Truth.