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Caso Revolut, hacker chiedono un riscatto di 3 milioni di dollari dopo la violazione dei dati

Il gruppo, che si fa chiamare iamnotavillain e minaccia di vendere dati riservati dei clienti ad altri criminali, ha inviato un video al Financial Times

Hacker - 123RF
Hacker - 123RF
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16 settembre 2026 | 23.15
Simona Temperini
LETTURA: 1 minuti

Gli hacker che affermano di essere i responsabili di una violazione dei dati presso Revolut hanno minacciato di vendere i dati riservati di centinaia di clienti ad altri gruppi criminali se la banca online britannica non pagherà un riscatto di 3 milioni di dollari entro 24 ore. Il gruppo, che si fa chiamare iamnotavillain, ha pubblicato l'ultimatum online nel pomeriggio, accompagnandolo con un conto alla rovescia digitale. Il messaggio intimava a Revolut di pagare "6.000 xmr / 3.000.000 $... altrimenti tutti i dati saranno venduti e la responsabilità ricadrà su di voi".

Xmr è la criptovaluta Monero, popolare tra gli hacker poiché le sue transazioni sono difficili da tracciare. Poco dopo aver pubblicato la richiesta di riscatto, gli hacker hanno inviato al Financial Times un video di 60 secondi, una registrazione dello schermo, che mostra un utente non identificato mentre scorre la cache di presunti documenti di Revolut. I documenti mostrati nel video sembravano includere patenti di guida, passaporti, foto identificative utilizzate durante il processo di verifica 'Know your customer'" e cronologie delle transazioni dei clienti di Revolut. Si ritiene che la violazione dei dati abbia interessato almeno 680 account di clienti. Il gruppo ha dichiarato di aver selezionato gli obiettivi utilizzando l'analisi blockchain per identificare i conti Revolut con significative disponibilità di criptovalute. Revolut ha rifiutato di commentare la presunta richiesta di riscatto da parte degli hacker.

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Cybersicurezza Hacker revolut revolut furto dati
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