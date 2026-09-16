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Fed rialza i tassi dello 0,25%. Warsh: "L'economia cresce ma l'inflazione è troppo alta"

La decisione è stata unanime con 12 voti a favore e nessuno contrario. Il presidente della Fed: "Nostro obiettivo è la stabilità dei prezzi"

Presidente della Fed Kevin Warsh - (Fotogramma/Ipa)
Presidente della Fed Kevin Warsh - (Fotogramma/Ipa)
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16 settembre 2026 | 21.01
Luana Cimino
LETTURA: 2 minuti

Decisione unanime della Fed di rialzo dei tassi di interesse. Il comitato ha approvato il rialzo dei tassi con 12 voti a favore e nessuno contrario, nel dettaglio ha deciso di aumentare l’intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali dello 0,25%, portandolo al 3,75%-4%, a sostegno del doppio mandato della Federal Reserve. "Il Comitato prosegue la propria politica volta a mantenere riserve abbondanti nel sistema bancario", si legge nello statement, pubblicato al termine della riunione.

"L’attività economica sta crescendo a un ritmo sostenuto. Sebbene l’incertezza rimanga elevata, in parte a causa degli sviluppi geopolitici, la spesa interna ha dato prova di resilienza. La crescita della produttività è forte e gli investimenti di capitale sono robusti. La creazione di posti di lavoro ha tenuto il passo con la crescita della forza lavoro e il tasso di disoccupazione è rimasto pressoché invariato", si aggiunge. "L’inflazione rimane elevata. La misura di politica monetaria odierna favorirà un ritorno più tempestivo all’obiettivo del 2 per cento fissato dal Comitato. Il Comitato garantirà la stabilità dei prezzi", si legge nella nota.

Warsh: "Inflazione troppo alta, troppo a lungo"

"Il nostro obiettivo principale è la stabilità dei prezzi, che rientra nel nostro mandato. La realtà dei fatti è che l’inflazione è troppo alta e lo è da troppo tempo" ha spiegato il presidente della Fed Kevin Warsh in conferenza stampa al termine della riunione del Fomc che ha alzato i tassi di interesse. Nel nostro mandato c'è la "piena occupazione e la stabilità dei prezzi" insiste, sottolineando la volontà di assicurare che i rialzi dell'inflazione "non abbiano effetti secondari". La Fed conferma "l'impegno inequivocabile per stabilità dei prezzi". "L'inflazione resta elevata", conclude, specificando che la decisione di oggi permette di ritornare verso il target.

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