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Luana Cimino

Luana Cimino

Giornalista Economico

Luana Cimino, esperta di conti pubblici e politiche Ue, ha oltre 20 anni di esperienza all’Adnkronos, tra la sede di Bruxelles e Roma e inviata economica per gli Ecofin, Consigli Ue, Bce, Nato e G7. Nata ad Agrigento il 29 febbraio del 1976, giornalista professionista dal 2007. Laurea 110 cum laude in Lettere all'Università Cattolica del Sacro cuore di Milano. Dopo un corso di giornalismo negli Usa, si trasferisce per un biennio a Londra per perfezionare gli studi. Poi si sposta nella capitale belga per un progetto sulle politiche Ue all'Ice e poi alla Rappresentanza italiana. Dal 2002 inizia a collaborare con l’Adnkronos. Oltre 7 anni nella redazione di Bruxelles, come responsabile di tutti i dossier economici della Commissione europea e dell'Europarlamento, di politica estera e di difesa. Oggi segue per l'agenzia a Roma il ministero dell’Economia e l’economia internazionale, Fmi e Ocse tra gli altri.

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contabilità pubblica politiche Ue giornalismo Commissione europea Europarlamento
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