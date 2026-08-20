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Robot in tilt in Cina, i video di due malfunzionamenti durante la Conferenza mondiale di Pechino

20 agosto 2026 | 14.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alla World Robot Conference di Pechino sono stati filmati due malfunzionamenti di robot umanoidi, poi diffusi sui social. Il primo robot mentre fa una prova di corsa prende troppa velocità, non riesce a fermarsi né a girare, si schianta contro una barriera protettiva posta sulla pista e cade all'indietro mentre fuoriescono scintille all'altezza della vita. Il secondo robot invece viene filmato mentre è disteso a terra e muove continuamente le gambe senza riuscire a fermarsi dopo che il telecomando che lo controlla ha smesso di funzionare.

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robot world conference conferenza mondiale robot pechino robot umanoidi robot cina
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