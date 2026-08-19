Shakira ha visitato il dipartimento di Chocó, in Colombia, gravemente colpito dal terremoto di magnitudo 7.4 dello scorso 10 agosto che ha ucciso quasi 300 persone. La popstar colombiana si è impegnata a donare un milione di dollari per la riparazione delle scuole danneggiate, la ricostruzione di un istituto tecnico e la costruzione di dieci nuove scuole. Sono più di 2.800 infatti le scuole danneggiate in tutta la Colombia, molte delle quali nel Chocó. Shakira ha affermato che la sua fondazione Pies Descalzos è attiva nella regione nord-occidentale da oltre 20 anni, sostenendo la costruzione di scuole e progetti educativi per bambini e giovani.