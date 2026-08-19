circle x black
Cerca nel sito
 

Colombia, Shakira visita l'area colpita dal terremoto e annuncia: "Fondi per costruire nuove scuole"

19 agosto 2026 | 16.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Shakira ha visitato il dipartimento di Chocó, in Colombia, gravemente colpito dal terremoto di magnitudo 7.4 dello scorso 10 agosto che ha ucciso quasi 300 persone. La popstar colombiana si è impegnata a donare un milione di dollari per la riparazione delle scuole danneggiate, la ricostruzione di un istituto tecnico e la costruzione di dieci nuove scuole. Sono più di 2.800 infatti le scuole danneggiate in tutta la Colombia, molte delle quali nel Chocó. Shakira ha affermato che la sua fondazione Pies Descalzos è attiva nella regione nord-occidentale da oltre 20 anni, sostenendo la costruzione di scuole e progetti educativi per bambini e giovani.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
shakira shakira colombia terremoto colombia terremoto colombia
Vedi anche
Colombia, Shakira visita l'area colpita dal terremoto e annuncia: "Fondi per costruire nuove scuole"
Angelique Kidjo nella storia, è la prima cantante africana a ricevere una stella a Hollywood - Video
Oltre 100 furti a Malpensa, ecco come le ladre rubavano ai passeggeri in transito - Video
Razzo Space X precipita sulla Luna: le immagini del nuovo cratere creato dall'impatto - Video
Francia, cade con il parapendio su una parete rocciosa: il soccorso incredibile in elicottero
Drone ucraino colpisce camion russo, il video girato dal conducente
De Gasperi, Schillaci: "Fra i padri della Repubblica, pose le basi per il Sistema Sanitario Nazionale" - Video
Palio di Siena, vince il Nicchio con il fantino Tittia: esplode la festa
Una tastiera tatuata sul braccio, l'idea geniale di una mamma per parlare con il figlio autistico - Video
Spari contro fuggitivo al pronto soccorso di Prato, il filmato: dall'attacco con l'estintore alla fuga in manette
Calabria, arrestato dopo aver appiccato un incendio: era stato ripreso da un drone
Paura sulla Firenze-Pisa-Livorno, auto accede contromano ma un camionista evita il peggio - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza