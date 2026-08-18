circle x black
Cerca nel sito
 

Una tastiera tatuata sul braccio, l'idea geniale di una mamma per parlare con il figlio autistico - Video

18 agosto 2026 | 16.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ha fatto il giro del mondo la trovata di una donna canadese, Jessica Fletcher, per comunicare con suo figlio Hunter: la donna si è tatuata sul braccio una tastiera, come quella del computer, con tanto di "tasti" speciali quali il bottone "I love you" e le emoji sorridente e triste. Hunter, un bambino di 11 con autismo, "non parla e comunica attraverso la Caa, la comunicazione aumentativa e alternativa, i segni e i sorrisi", spiega la donna nella descrizione della pagina Facebook 'Hunter's World', che racconta la vita del bimbo e della mamma. Il tatuaggio è stato realizzato al Main St Tattoo di Fredericton, in Canada, e l'idea, spiega Fletcher, "è nata da un problema. Un giorno eravamo al ristorante quando il dispositivo di comunicazione di Hunter si è scaricato. All'improvviso, la sua voce era sparita. Ho chiesto una penna e un foglio e ho iniziato a scrivere l'alfabeto. Hunter la guardò, girò il foglio dall'altra parte e iniziò invece a disegnare una tastiera Qwerty. Questo tatuaggio - conclude la donna - non parla di inchiostro. Parla di fare in modo che la voce di mio figlio non sia mai fuori portata".﻿

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Jessica Fletcher autism tastiera autismo tatuaggio autismo madre e figlio
Vedi anche
Una tastiera tatuata sul braccio, l'idea geniale di una mamma per parlare con il figlio autistico - Video
Spari contro fuggitivo al pronto soccorso di Prato, il filmato: dall'attacco con l'estintore alla fuga in manette
Calabria, arrestato dopo aver appiccato un incendio: era stato ripreso da un drone
Paura sulla Firenze-Pisa-Livorno, auto accede contromano ma un camionista evita il peggio - Video
Pick-up su duna a Porto Cesareo, multa salata e denuncia del vicesindaco: "Atto di arroganza e presunzione"
New to go
Bonus fiscali in scadenza, i dossier al centro della prossima Legge di bilancio
Tempesta di fulmini su Roma, le immagini del cielo illuminato a giorno - Video
News to go
Meta e accuse di danni ai minori, si apre lo storico processo negli Usa
News to go
Debito pubblico, a giugno nuovo record a 3.207,2 miliardi
Eruzione Etna, nuova bocca nella Valle del Bove: il video della nuvola di cenere vulcanica - Video
Sardegna, nuovo sbarco di migranti tra i bagnanti dopo l'incidente a Su Giudeu - Video
Mercati: seduta incolore, petrolio e oro in rialzo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza