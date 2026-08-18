In un video contro il turismo incivile, il vicesindaco di Porto Cesareo Stefano My denuncia un pick-up parcheggiato su una duna, a pochi centimetri dal cartello che indica il divieto di oltrepassarla. La duna è infatti un ecosistema fragile ma fondamentale per la difesa naturale della costa nel Salento, che una volta danneggiato impega anni a rigenerarsi. "Un atto di presunzione, arroganza e mancanza di rispetto", dice il vicesindaco parlando del pick-up nel filmato pubblicato sui social in cui mostra di aver chiamato le forze dell'ordine che hanno provveduto a multare il veicolo.