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Razzo Space X precipita sulla Luna: le immagini del nuovo cratere creato dall'impatto - Video

19 agosto 2026 | 13.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sulla Luna c'è un nuovo cratere, stavolta artificiale. A crearlo è stato l'impatto causato dalla parte superiore di un razzo Falcon 9 di Space X che è precipitato sul nostro satellite, fra il 5 e il 6 agosto scorsi: il detrito era in orbita dal gennaio 2025, quando l'azienda di proprietà di Elon Musk aveva portato in orbita lunare il lander Blue Ghost della Firefly, atterrato poi sulla luna il 2 marzo dello stesso anno. Le immagini sono state scattate dal Lunar Reconnaissance Orbiter della Nasa, un satellite che orbita intorno alla Luna, che poi le ha diffuse sul proprio sito internet.

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Spacex luna spacex falcon 9 falcon 9 di space x razzo luna
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