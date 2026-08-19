Sulla Luna c'è un nuovo cratere, stavolta artificiale. A crearlo è stato l'impatto causato dalla parte superiore di un razzo Falcon 9 di Space X che è precipitato sul nostro satellite, fra il 5 e il 6 agosto scorsi: il detrito era in orbita dal gennaio 2025, quando l'azienda di proprietà di Elon Musk aveva portato in orbita lunare il lander Blue Ghost della Firefly, atterrato poi sulla luna il 2 marzo dello stesso anno. Le immagini sono state scattate dal Lunar Reconnaissance Orbiter della Nasa, un satellite che orbita intorno alla Luna, che poi le ha diffuse sul proprio sito internet.