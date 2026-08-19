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De Gasperi, Schillaci: "Fra i padri della Repubblica, pose le basi per il Sistema Sanitario Nazionale" - Video

19 agosto 2026 | 10.42
Redazione Adnkronos
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"Oggi è una giornata importante nel ricordo di un grande statista tra i padri fondatori della nostra Repubblica. Le sue idee sono ancora attuali, pensiamo all'Europeismo. Ma De Gasperi è stato il presidente del Consiglio che ha lanciato le basi per una sanità pubblica. Una giornata da ricordare soprattutto ai più giovani". Così il ministro della Salute Orazio Schillaci che oggi in rappresentanza del Governo ha deposto una corona di fiori sulla tomba di Alcide De Gasperi (3 aprile 1881-19 agosto 1954) collocata nell'atrio della Basilica di San Lorenzo fuori le Mura a Roma.

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