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Torino, tenta di strangolare la compagna che scappa con la figlia e si salva. Lui si suicida

Un uomo di trentasette anni si lancia dal decimo piano, dopo aver aggredito e tentato di strangolare la sua compagna

Un'auto dei carabinieri
Un'auto dei carabinieri
04 ottobre 2026 | 15.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un uomo di trentasette anni si è suicidato, lanciandosi dal decimo piano, dopo aver aggredito e tentato di strangolare la sua compagna che è riuscita a scappare con la figlia di un anno, mettendosi in salvo a casa dei vicini. E' successo in un appartamento di via Cervino a Torino e in base a quanto ricostruito finora tutto sarebbe nato da una lite per futili motivi poi degenerata con l'uomo che avrebbe portato la compagna di 31 anni sul balcone tentando di strangolarla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della compagnia di Torino Oltre Dora che stanno portando avanti le indagini.

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