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Cortei a Torino, minore identificato per disordini 17 ottobre: trovati machete e pistola a piombini - Video

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14 novembre 2026 | 18.12
Redazione Adnkronos
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Un minorenne, parte attiva nei disordini avvenuti a Torino il 17 ottobre scorso, degenerati in azioni violente con danneggiamenti, è stato identificato dalla Digos nel corso delle perquisizioni scattate in 13 città. Il giovane era stato individuato grazie all'analisi di un profilo social a lui collegato sul quale aveva pubblicato immagini e video delle tensioni che si erano verificate durante la manifestazione. In relazione a questa attività è stata delegata dall'autorità giudiziaria una perquisizione a suo carico, che ha permesso di rivenire una pistola a piombini priva di tappo rosso, 10 cartucce a salve esplosi, 10 coltelli, un machete, un tubo metallico modificato tipo manganello e quattro martelletti frangivetro.

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