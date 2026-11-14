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Ucraina, Zelensky: "Usa hanno proposto adesione Nato in cambio della cessione di territori alla Russia"

Il presidente ucraino: "Chiederei alla nostra società ucraina cosa ne pensa. Non ho il diritto di decidere io da solo"

Volodymyr Zelensky - (Afp)
Volodymyr Zelensky - (Afp)
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14 novembre 2026 | 11.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli Stati Uniti hanno proposto all'Ucraina la cessione di territori alla Russia in cambio dell'adesione alla Nato e Kiev è impegnata in colloqui su garanzie di sicurezza "specifiche" da parte dell'Occidente. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando con i giornalisti in dichiarazioni rilasciate ieri ma diffuse oggi e riportate dall'agenzia Afp.

"Gli americani hanno posto una questione: 'E se l'Ucraina aderisse alla Nato? L'Ucraina si ritirerebbe dal Donbass? E' la prima volta che se ne parla", ha affermato il leader ucraino, aggiungendo che Kiev sta parlando di "garanzie di sicurezza specifiche da parte di Nato e Ue". E se tutto fosse confermato, poi "chiederei alla nostra società ucraina cosa ne pensa, accettiamo o no?". "Non ho il diritto di decidere io da solo", ha puntualizzato.

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