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Microsoft, ripristinati tutti i servizi: ecco cosa è successo

La società ha reso noto che gli utenti di Outlook, Teams e Copilot non dovrebbero più riscontrare problemi

Microsoft - (Afp)
Microsoft - (Afp)
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14 novembre 2026 | 08.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Microsoft ha confermato di aver ripristinato i servizi dopo i disagi di ieri che hanno interessato più di 70 Paesi. Lo riferisce la Bbc, precisando che la società ha reso noto di aver completato gli interventi per risolvere il problema all'origine del disservizio di ieri e che gli utenti di Outlook, Teams e Copilot non dovrebbero più riscontrare problemi.

Cosa è successo

Microsoft era già intervenuta ieri con un post su X: "Siamo profondamente dispiaciuti per i disservizi che questo incidente ha causato ai nostri clienti e partner. Siamo consapevoli della fiducia che ripongono nei nostri servizi e prendiamo questa responsabilità estremamente sul serio. Stiamo registrando un ripristino diffuso e una progressiva stabilizzazione dei nostri servizi". La società ha spiegato che "si è trattato di un problema tecnico, non correlato ad attacchi informatici né all'intelligenza artificiale o agli agenti Ia". L'incidente, ha rilevato il colosso Usa di Redmond, "è stato causato da un problema verificatosi durante un precedente aggiornamento della capacità della rete, emerso in seguito a una recente modifica dell'infrastruttura di rete".

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