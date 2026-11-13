E' il movimento contro il carovita e il riarmo che organizzò il corteo del 17 ottobre scorso, poi degenerato in scontri e devastazioni nel centro della città

Torna oggi sabato 14 novembre a Milano una seconda manifestazione di ‘Italia in piazza’, il movimento contro il carovita e il riarmo che organizzò il corteo del 17 ottobre scorso, poi degenerato in scontri e devastazioni nel centro della città.

L’appuntamento è alle 14 in piazza Leonardo Da Vinci, nel quartiere di Città Studi. “Guerre, povertà, repressione, poche speranze, futuro assente, dispendio di fondi in armi, non sono problemi da sorvolare. Se le cose non cambiano, tutti noi all’unisono ci comporteremo di conseguenza”, si legge sul manifesto pubblicato sui social da ‘Italia in piazza’ e condiviso anche dall’associazione palestinesi in Italia, che sarà presente con un proprio spezzone alla manifestazione, a cui aderiscono anche i collettivi studenteschi, con lo slogan “cacciamo il governo Meloni”.

Il percorso

Da piazza Leonardo Da Vinci i manifestanti dovrebbero sfilare su via Spinoza, viale Gran Sasso, poi piazzale Loreto e la circonvallazione esterna fino a piazzale Maciachini, per poi svoltare in via Farini e raggiungere il Cimitero Monumentale, destinazione finale. Un percorso lungo oltre cinque chilometri, che non dovrebbe toccare il centro di Milano, teatro delle devastazioni del 17 e 18 ottobre scorsi. Da allora il presidio delle forze dell’ordine in città, con l’aiuto anche dei cinquecento militari della Folgore inviati a supporto, è stato notevolmente rafforzato, soprattutto nel fine settimana, con i punti sensibili - come le piazze del centro e le stazioni - sotto controllo. Il decreto sicurezza varato dal governo dopo i disordini del mese scorso, inoltre, ha ampliato la possibilità di intervenire con fermi preventivi. “Non ci facciamo schiacciare da decreti sicurezza nati solo per incutere paura. Non accettiamo leggi inique che impoveriscono chi manifesta il proprio legittimo dissenso. Questa vigliacca repressione non ci ferma: anzi, ci dimostra come ci vogliate schiavi e sudditi di scelte aberranti. Noi non ci stiamo affatto, e di questa vostra violenza faremo il carburante più potente per alimentare le nostre rivolte”, si legge nel manifesto pubblicato da Italia in piazza sui social.