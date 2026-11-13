Il governo apre alla possibilità di aumentare i fondi per la sanità, mentre saltano le misure sulla scuola. Sono le novità emerse dall'incontro di oggi, venerdì 13 novembre, tra esecutivo e sindacati a Palazzo Chigi sulla Manovra. "Toglieremo le misure sulla scuola, non erano tagli" precisa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolineando come l'esecutivo "ha investito di più dei predecessori, qui si decide che Nazione saremo".

"Durante l'incontro avuto oggi con i sindacati, il governo ha confermato che intende togliere la misura che aveva creato malumore particolarmente nel mondo della scuola. Però siccome i fatti contano più delle polemiche, voglio anche ribadire che non si trattava di tagli". In cui precisa che "nessun insegnante avrebbe perso il posto, nessun operatore Ata sarebbe stato licenziato, nessuna classe sarebbe stata chiusa. La misura prevista in Manovra cominciava a adeguare il personale agli studenti effettivi, ma relativamente alle nuove assunzioni che vanno fatte, perché la scuola negli ultimi dieci anni ha perso quasi 800mila studenti a causa del calo delle nascite".

Schillaci: "Vogliamo premiare chi lavora nel Servizio sanitario nazionale"

"Stiamo lavorando col ministro Giorgetti per individuare maggiori fondi, ma lo dico con chiarezza: vogliamo premiare chi lavora nel Servizio sanitario nazionale". È quanto avrebbe detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso dell'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi, secondo quando apprende l'Adnkronos Salute. Si starebbe lavorando a una possibile misura per recuperare risorse da dedicare a medici e infermieri, dopo quelle già dedicate ai pronto soccorso.

Bombardieri: "C'è una buona notizia, saltano i tagli sulla scuola"

Al termine dell'incontro il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri annuncia "una buona notizia: i tagli sulla scuola saltano. Il governo ha annunciato "che ritirerà l'intervento previsto sui tagli della scuola e noi abbiamo chiesto che quelle risorse siano utilizzate come investimento nel settore della scuola".

Sul fronte sanitario, invece, il segretario generale della Uil ha riferito di aver sollecitato maggiori finanziamenti, spiegando che "il ministro Giorgetti ha detto che, anche alla luce del dialogo con la conferenza Stato-Regioni, stanno valutando di mettere ulteriori risorse e su questa cosa insisteremo". L'esponente sindacale ha, inoltre, posto l'accento sulla situazione del comparto privato convenzionato, sollecitando un intervento congiunto del Ministero della Salute e delle Regioni perché "non sia possibile fare le convenzioni con strutture private, che non rinnovano i contratti da anni, è una questione di dignità del lavoro. Non possiamo dare i soldi pubblici a strutture che si rifiutano di rinnovare i contratti per i lavoratori e le lavoratrici".

Bombardieri denuncia, poi, una chiusura dell'esecutivo sul tema previdenziale, chiedendo l'impiego immediato delle risorse già disponibili. Secondo il leader sindacale, i fondi stanziati non devono essere rinviati al nuovo anno per evitare che i tempi politici ne blocchino l'erogazione: "Ci sono 800 milioni, disponibili sul tema delle pensioni, quegli 800 milioni devono essere utilizzati adesso, non a gennaio, perché probabilmente il governo non riuscirà a utilizzarli prima delle elezioni".

Respingendo l'approccio prudente del ministro dell'Economia, Bombardieri invoca equità per i pensionati: "C'è una questione di giustizia sociale: i soldi delle pensioni vanno utilizzati per rivalutare le pensioni", garantendo così "l'intero valore delle pensioni a chi ha maturato una vita di sacrifici". Sul fronte degli interventi strutturali, la Uil chiede di "riprendere e reinserire Opzione donna" e ribadisce l'urgenza di "istituire una pensione di garanzia per i giovani che ancora continuano a entrare al lavoro con situazioni di precarietà e di lavoro mal pagato".

Infine, giudicando "piuttosto strampalate" le proposte avanzate finora dall'esecutivo, Bombardieri ha confermato il proseguimento delle iniziative di mobilitazione "per convincere il governo che quegli 800 milioni che ci sono devono essere utilizzati subito".

Cgil: "Incontro politicamente inutile"

Decisamente più duro il giudizio, espresso all'uscita, dal confronto dal segretario confederale della Cgil Christian Ferrari, che ha definito il vertice "un incontro cortese, ma politicamente inutile", ribadendo la netta contrarietà del sindacato nei confronti di una Legge di Bilancio giudicata "fondata sul binomio austerità e riarmo, che taglia l'istruzione, definanzia la sanità, fa cassa sulla previdenza sia col taglio della perequazione sia confermando l'aumento dell'età pensionabile". Ferrari ha inoltre criticato l'assenza di una strategia per compensare la chiusura del Pnrr e contrastare la deindustrializzazione, contestando la scelta di destinare oltre 14 miliardi nel prossimo biennio alle spese militari, da lui descritto come "il più colossale incremento delle spese in difesa che si sia mai visto nel nostro Paese in tempi di pace", elemento che secondo l'esponente sindacale conferma le ragioni dello sciopero generale proclamato dalla Cgil per il 20 novembre.