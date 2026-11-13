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Sciopero 20 novembre, Cgil e Filt: "Costretti a escludere imprese ferroviarie e del trasporto aereo"

L'annuncio in una nota: "Ancora una volta la Commissione di Garanzia interviene limitando la libertà di sciopero"

Stazione dei treni - (Fotogramma)
Stazione dei treni - (Fotogramma)
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13 novembre 2026 | 15.07
Stefania Marignetti
LETTURA: 2 minuti

“A causa degli interventi, che contestiamo e continueremo a contestare, della Commissione di Garanzia, siamo stati costretti a esonerare dallo sciopero generale del 20 novembre le lavoratrici e i lavoratori delle imprese ferroviarie e del trasporto aereo, per non sottoporli a sanzioni”. A darne notizia Cgil e Filt, sottolineando come “ormai da tempo denunciamo che gli atti della commissione assumono una funzione politica, impedendo ai sindacati, maggiormente rappresentativi, di esercitare il diritto di sciopero”.

“Interventi - proseguono Cgil e Filt - che registriamo, non solo in occasione della proclamazione di scioperi generali, ma anche laddove sia risultato impossibile raggiungere un accordo ai tavoli aziendali. Potremmo citare numerosi casi di scioperi, proclamati sui trasporti da organizzazioni sindacali che rappresentano la maggioranza degli iscritti, cassati per interpretazioni palesemente strumentali delle norme. Tali provvedimenti stanno determinando l’esasperazione evidente dei lavoratori che si evidenzia con le adesioni anche a scioperi proclamati per motivazioni a loro estranee, che testimoniano il disagio che stanno vivendo. Un meccanismo che sta concretamente alimentando la polverizzazione sindacale e sta precludendo a molti il diritto di sciopero, garantito dall’articolo 40 della Costituzione”.

“Adesso, come se non bastasse, la commissione - spiegano infine Cgil e Filt - ci ha chiesto di ridurre a 4 ore lo sciopero di autobus, metro e tram di Torino per garantire il diritto di recarsi alle partite di tennis delle Atp Finals. Il diritto costituzionale alla mobilità ci è a cuore e lo garantiamo sempre, nel rispetto di tutte le leggi in materia, ma la protesta per il disagio che oggi vive la maggior parte del Paese non merita a nostro avviso di essere contenuta per garantire un venerdì alle finali di tennis per pochi cittadini, considerato anche che, come sempre, garantiremo le fasce previste per i servizi”.

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