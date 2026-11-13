Una vicenda personale, quella di Jensen Huang, che si intreccia con questioni di sicurezza nazionale e che rischia di avere conseguenze ben più ampie: dagli equilibri del mercato dei chip alle valutazioni miliardarie delle società dell'AI, fino alla prossima quotazione di Anthropic. L’uomo che ha trasformato il produttore di semiconduttori nel simbolo della rivoluzione dell'intelligenza artificiale potrebbe essere ancora, a suo modo protagonista. Come ha spiegato Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente di strategia alla SDA Bocconi, l'uscita di Huang potrebbe segnare un passaggio verso un mercato meno concentrato, più competitivo e, paradossalmente, meno esposto al rischio di una bolla speculativa.

Una vicenda personale, quella di Jensen Huang, che si intreccia con questioni di sicurezza nazionale e che rischia di avere conseguenze ben più ampie: dagli equilibri del mercato dei chip alle valutazioni miliardarie delle società dell'AI, fino alla prossima quotazione di Anthropic. L’uomo che ha trasformato il produttore di semiconduttori nel simbolo della rivoluzione dell'intelligenza artificiale potrebbe essere ancora, a suo modo protagonista. Come ha spiegato Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente di strategia alla SDA Bocconi, l'uscita di Huang potrebbe segnare un passaggio verso un mercato meno concentrato, più competitivo e, paradossalmente, meno esposto al rischio di una bolla speculativa.

Jensen Huang costretto a lasciare Nvidia: è la perdita di un leader insostituibile oppure si apre una nuova fase per l'intero settore dell'intelligenza artificiale?

"Lo scandalo ha messo in luce una grave carenza organizzativa nelle grandi aziende dell'intelligenza artificiale: la mancanza di un piano di successione del management. Huang aveva 60 persone che riportavano direttamente a lui. Sessanta riporti diretti in un'azienda da 4.000 miliardi di dollari di capitalizzazione. Questo non è un organigramma, è una costellazione stellare con il sole al centro. È un difetto grave che abbiamo scoperto tardi. Ma di chi è la responsabilità? Innanzitutto, dell'amministrazione di Nvidia, che non lo ha segnalato prima. Poi della SEC, l'autorità di controllo americana, che avrebbe dovuto verificare non soltanto l'eccellenza del prodotto, perché Nvidia è oggettivamente tecnologicamente avanzatissima, ma anche la qualità della governance. La governance è parte integrante del valore di un'azienda. Aggiungerei anche l'amministrazione federale degli Stati Uniti. Se Nvidia viene considerata, giustamente, un'azienda strategica nazionale, non presidiare adeguatamente i passaggi di successione rappresenta una grave mancanza. In qualche modo hanno sbagliato tutti e tre. Non è soltanto una responsabilità di Huang, ma una questione di credibilità dell'intero sistema. Nvidia torna adesso sulla Terra e, dal mio punto di vista, è una buona notizia. Perché a me non piacciono i monopoli. Nvidia era oggettivamente in una posizione di monopolio di fatto. Adesso torna a essere uno dei tanti cavalli in corsa, magari il più forte, ma non più l'unico. Quella che è una cattiva notizia, come una carenza di governance, potrebbe quindi trasformarsi in una buona notizia per il mercato e soprattutto per i clienti di Nvidia, quelli che acquistano e continueranno ad acquistarei suoi chip".

Le dimissioni di Huang potrebbero anche allontanare il rischio dello scoppio della bolla dell'intelligenza artificiale?

"La situazione presenta aspetti positivi e negativi. Innanzitutto, non dobbiamo ridurre tutto ai comportamenti personali di un individuo. La tecnologia dell'intelligenza artificiale non dipende da una sola persona, così come la tecnologia di Apple non dipendeva esclusivamente da Steve Jobs. Ricordo quando Steve Jobs passò la guida a Tim Cook. Molti temevano che con la fine dell'era Jobs sarebbe finita anche quella di Apple. Invece, Apple ha continuato a crescere enormemente. Il punto è che, quando si pianifica correttamente una successione, non sono soltanto i geni a mandare avanti le aziende, ma anche gli ottimi manager. Google e Microsoft hanno compreso che ai fondatori devono essere affiancate figure capaci di garantire continuità e sviluppo. La buona notizia potrebbe essere proprio questa: anche Nvidia potrebbe imparare la dura legge del passaggio generazionale.

Per il settore ci sono poi altri elementi positivi. Il primo è che un mercato dominato da un unico operatore potrebbe trasformarsi quantomeno in un oligopolio, lasciando spazio ad altri concorrenti.Questo potrebbe tradursi in prezzi più bassi. Gran parte degli investimenti di aziende come Anthropic, OpenAI e Google è legata all'acquisto di gpu a prezzi elevatissimi. Ed è proprio su questi prodotti che Nvidia ha realizzato margini molto importanti. La possibilità che i prezzi diventino più accessibili e che aumenti la concorrenza esiste, anche se molti contratti sono già bloccati per i prossimi 12-18 mesi. Nel medio termine, una maggiore competizione sarebbe un bene per il mercato. Esistono però anche rischi significativi. Il primo riguarda il sistema finanziario costruito intorno all'intelligenza artificiale. Nvidia non vendeva soltanto chip, ma finanziava anche i propri clienti.

Si era creato un meccanismo di economia circolare: tu compri i miei chip e io ti fornisco le risorse finanziarie per acquistarli. In sostanza, una parte dei profitti di Nvidia tornava ai clienti. Se questo meccanismo dovesse interrompersi, potrebbe determinare difficoltà nei flussi finanziari dell'intero settore. Il secondo elemento è reputazionale. Stiamo già discutendo della sostenibilità economica degli investimenti nell'intelligenza artificiale. Una vicenda di questo genere rappresenta un ulteriore colpo alla reputazione di uno star system che si è creato intorno all'AI. Il terzo elemento è politico e geopolitico. Al centro della vicenda non ci sono soltanto questioni personali, ma anche accuse di spionaggio.

E ancora una volta ritengo che le istituzioni abbiano delle responsabilità: se non hanno sorvegliato, hanno sbagliato; se hanno sorvegliato senza intervenire, il problema è altrettanto grave. L’intelligenza artificiale rimane una tecnologia cruciale, ma proprio per questo ha bisogno di maggiore presidio, governo e sorveglianza. Non necessariamente di più regole, ma di controlli più efficaci. Se vogliamo utilizzare l'intelligenza artificiale in Occidente come tecnologia capace di difendere anche i nostri valori, dobbiamo dedicarle attenzione concreta, non limitarci ai comunicati stampa".

Nvidia senza Huang potrebbe favorire produttori alternativi di chip come AMD, Intel e Broadcom? Quale impatto potrebbe avere sulla concorrenza?

"In realtà, il mercato ha già mostrato una reazione in questa direzione. Nel giorno delle dimissioni di Huang, secondo i dati richiamati, Nvidia ha perso circa il 6-7%, mentre AMD, Intel e Broadcom salivano. Il mercato scommette sulla possibilità che i clienti diversifichino i propri fornitori. È una normale reazione alla percezione del rischio. Ancora una volta, quello che era sostanzialmente un monopolio torna a essere una corsa di cavalli. Qualcuno corre più velocemente, qualcun altro meno, ma la competizione si riapre.Se fossi un cliente di Nvidia, diversificherei il mio portafoglio di fornitori invece di puntare tutto su un'unica azienda che rimane tecnologicamente fortissima, ma che ha dimostrato una fragilità organizzativa. E la fragilità organizzativa è anche una fragilità industriale. Se mancano un adeguato presidio organizzativo e una governance solida, le aziende diventano vulnerabili.

La buona notizia è che questa vicenda potrebbe rappresentare una lezione per tutti. La cattiva notizia è che la reputazione del settore ne esce compromessa. Si era sviluppata una cultura quasi hollywoodiana, nella quale i grandi protagonisti della tecnologia erano diventati personaggi dello spettacolo, con dichiarazioni roboanti e un'immagine fortemente personalizzata. Huang, con il suo celebre giubbotto di pelle, ricordava in qualche modo Steve Jobs. Ma questa identificazione tra azienda e fondatore rischia di diventare pericolosa. La lezione umana e professionale che emerge dalla vicenda non è delle migliori, mentre il contributo tecnologico di Huang rimane straordinario. Dobbiamo imparare a considerare il mercato dei chip come un mercato competitivo e non più come un settore dominato da un solo protagonista e da pochi operatori minori. Prima sembrava quasi la favola di Biancaneve e i sette nani, con Nvidia nel ruolo di Biancaneve e gli altri produttori relegati a posizioni marginali. Adesso potrebbe aprirsi una fase di concorrenza molto più intensa".

Quali potrebbero essere le conseguenze sulla quotazione di Anthropic, considerando anche il ruolo di Nvidia tra i suoi investitori e fornitori?

"Qui bisogna distinguere due effetti: quello finanziario e quello industriale.Nvidia era contemporaneamente finanziatore e fornitore di Anthropic. Questo significa che esisteva un doppio legame. Dal punto di vista finanziario, secondo lo scenario che stiamo considerando, Anthropic rischierebbe di non ricevere più i finanziamenti o gli investimenti di Nvidia, che erano parte di un meccanismo circolare: tu compri i miei chip e io investo nella tua azienda. È un sistema sul quale è stata costruita una parte importante dell'architettura finanziaria dell'intelligenza artificiale.Una sorta di economia circolare della finanza che ricorda, per certi aspetti, i salotti buoni della finanza italiana degli anni Ottanta e Novanta.Le tecnologie cambiano, ma alcuni meccanismi finanziari e di governance rimangono gli stessi.L'effetto sull'IPO di Anthropic potrebbe quindi essere misto.

Da una parte bisognerà capire se il mercato premierà una struttura dei costi potenzialmente più efficiente, grazie alla possibilità di non dipendere più da un unico fornitore e di costruire un portafoglio più diversificato.Nel medio termine questa sarebbe una buona notizia.L'intelligenza artificiale non è un fenomeno destinato a esaurirsi in uno o due anni. Parliamo di investimenti con orizzonti di ammortamento di cinque o dieci anni.Per questo ritengo che, nel medio termine, possano prevalere gli aspetti positivi.Nel breve periodo, invece, i grandi laboratori di frontiera, come OpenAI e Anthropic, potrebbero dover trovare nuove fonti di finanziamento.Dovrebbero quindi rivolgersi al mercato o ad altri investitori per sostituire il flusso finanziario che oggi deriva da Nvidia.Sarà il bilanciamento tra questi due fattori, il miglioramento della struttura industriale e l'eventuale riduzione dei finanziamenti, a determinare se il nuovo scenario rappresenterà davvero una buona notizia per Anthropic".

Un'ultima domanda: chi potrebbe beneficiare maggiormente di questa nuova fase e chi, invece, rischia di essere penalizzato? E quali conseguenze potrebbero esserci nei rapporti tecnologici tra Stati Uniti e Cina?

"Uno degli effetti più importanti potrebbe riguardare la fine, o quantomeno il ridimensionamento, di quel flusso ombra di tecnologie che arrivavano in Cina attraverso meccanismi triangolari. Abbiamo capito che non si tratta soltanto di una questione di capitalizzazione finanziaria, ma anche di rapporti commerciali e trasferimenti tecnologici. La Cina ha utilizzato questi meccanismi per anni. Non è una novità. Il problema è che tutto questo sarebbe avvenuto senza un presidio adeguato, nonostante Nvidia fosse una delle aziende più importanti al mondo per capitalizzazione. Se questo flusso di tecnologie verso la Cina venisse interrotto, o quantomeno ostacolato e sottoposto a maggiore sorveglianza, le conseguenze sarebbero non soltanto tecnologiche, ma anche geopolitiche. E qui torna la responsabilità dell'amministrazione americana, che parla molto di confronto strategico con la Cina, ma che, a mio giudizio, non ha presidiato sufficientemente alcuni dei flussi tecnologici più critici.

Un'altra conseguenza potrebbe essere l'emergere di nuovi imprenditori e nuove aziende capaci di raccogliere l'eredità di Nvidia. Ricordiamo che Nvidia non nasce come produttore di gpu per l'intelligenza artificiale. Nasce come azienda specializzata nei processori grafici, utilizzati soprattutto nei videogiochi e nei computer.È stata l'intuizione di Huang a trasformare quella tecnologia in una piattaforma di elaborazione parallela, fondamentale anche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Questa intuizione ha cambiato il settore, ma oggi quelle conoscenze sono ormai diffuse e possono essere sviluppate anche da altri.C'è da augurarsi che lo spazio che potrebbe aprirsi venga occupato da giovani imprenditori altrettanto brillanti, capaci di proporre nuove tecnologie.

E sarebbe auspicabile che questi imprenditori nascessero anche in Europa, magari in Italia, e non soltanto negli Stati Uniti.Perché la partita dell'intelligenza artificiale non riguarda esclusivamente la concorrenza tra aziende. Riguarda la competitività internazionale, gli equilibri geopolitici e, in ultima analisi, anche i sistemi di valori sui quali si fonda il libero mercato".