Vivenzio (Fibercop): "Le aziende sono responsabili di informazioni trasparenti"
Giornalisti, editori, imprese e istituzioni a confronto al Brand Journalism Festival
Brand Journalism Festival 2026
Giornalisti, editori, imprese e istituzioni a confronto al Brand Journalism Festival
Giornalisti, editori, imprese e istituzioni a confronto al Brand Journalism Festival
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"La fiducia dei cittadini è messa a dura prova da tutta una serie di informazioni che non vengono verificate. Come azienda ci sentiamo responsabili di dare informazioni trasparenti e accurate. Non c'è una corsa ad una produzione eccessiva di contenuti, ma facciamo molta attenzione al processo editori...