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Arriva Arianna nuovo assistente digitale Inps

Alessio Butti - (Foto Adnkronos)
economia

Butti: "Arianna in linea con modello dello Stato agentico"

Il nuovo assistente digitale Arianna rappresenta "la direzione verso cui stiamo lavorando come Governo con lo Stato agentico". Lo ha affermato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione, Alessio Butti, intervenendo alla presentazione del sistema di Intelligenza Artifi...



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