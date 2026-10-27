Arriva Arianna nuovo assistente digitale Inps basato su Ai per orientare cittadini tra oltre 400 prestazioni
L’obiettivo è cambiare il modo in cui l’Istituto informa, assiste e accompagna i cittadini nell’accesso ai servizi
Arriva Arianna nuovo assistente digitale Inps
L’obiettivo è cambiare il modo in cui l’Istituto informa, assiste e accompagna i cittadini nell’accesso ai servizi
“Per decenni il welfare ha vissuto un paradosso silenzioso. Più cresceva per proteggere, più diventava complesso, e quella complessità finiva per respingere proprio chi aveva più bisogno di protezione. Arianna nasce per spezzare questo circolo”. E' quanto ha dichiarato il presidente dell'Inps Gabriel...
Il nuovo assistente digitale Arianna rappresenta "la direzione verso cui stiamo lavorando come Governo con lo Stato agentico". Lo ha affermato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione, Alessio Butti, intervenendo alla presentazione del sistema di Intelligenza Artifi...