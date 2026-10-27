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Manovra 2027, verso flat tax per neoassunti under 35 e fondo pensioni. Salta il taglio Irpef per il ceto medio

La premier Giorgia Meloni ha visto a pranzo gli alleati per fare il punto sulla situazione in vista del Consiglio dei ministri di mercoledì

Giancarlo Giorgetti - (Fotogramma)
Giancarlo Giorgetti - (Fotogramma)
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27 ottobre 2026 | 17.49
Vittorio Amato e Martina Regis
LETTURA: 2 minuti

Nuovo vertice di maggioranza, oggi, martedì 27 ottobre, all'ora di pranzo, sulla Manovra. La premier Giorgia Meloni, riferiscono fonti parlamentari, avrebbe convocato gli alleati, Forza Italia, Lega e Noi moderati, per fare il punto della situazione alla luce del summit di ieri a palazzo Chigi e in vista del Consiglio dei Ministri di domani sulla Legge di Bilancio.

Salta taglio Irpef per redditi sopra 50mila euro

Nella Manovra niente taglio dell'Irpef per i redditi oltre i 50mila euro, almeno per ora. Lo si apprende da fonti parlamentari del centrodestra.

Ipotesi fondo pensioni flessibilità in uscita

La maggioranza, a quanto si apprende da fonti qualificate, sarebbe al lavoro per affrontare il tema della flessibilità in uscita sulle pensioni. L'accordo su cui si starebbe ragionando prevederebbe un fondo ad hoc, da poco meno di un miliardo (la cifra precisa ancora non è stata decisa), contenuto in Manovra, che si limiterebbe dunque a stanziare le risorse disponibili per il 2027. Successivamente, la misura sarebbe articolata con un provvedimento a gennaio, a sessione di bilancio chiusa, e declinata a livello operativo.

Verso flat tax al 5% per neoassunti under 35

Si va verso un pacchetto di misure fiscali per i giovani in manovra. Tra le ipotesi confermate ci sarebbero infatti la no tax area ampliata per gli under 25, la detassazione per i giovani al primo impiego e una flat tax al 5% per i neoassunti under 35. Tra le misure che potrebbero rientrare nello scheletro della finanziaria figura anche una card per gli anziani per ottenere rimborsi per quelle spese mediche non coperte dal sistema sanitario nazionale, a partire da quelle per le cure dentali.

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