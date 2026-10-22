Aprono a Piacenza T3 Expo e Agv Expo

Lavoro, la logistica automatizzata debutta a Piacenza: al via la prima edizione di Agv Expo
L'appuntamento è fissato dal 22 al 24 ottobre
L'appuntamento è fissato dal 22 al 24 ottobre
in programma dal 22 al 24 ottobre
"Per quanto riguarda" l'apertura della prima edizione "di Agv Expo, la soddisfazione è enorme. Questa manifestazione, brand registrato, nasce come spin off del Gis, le giornate italiane del sollevamento, della movimentazione industriale e portuale e del trasporto pesante. Abbiamo voluto lanciarla in ...
"Come ente fieristico, con il sostegno del Comune, tutti i soggetti e gli operatori siamo impegnati a provare a rimanere aggiornati il più possibile anche su comparti che sembrano di nicchia, ma che poi toccano quotidianamente il nostro servizio anche pubblico. Siamo in un padiglione dove il tema del...