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Vicesindaco di Piacenza Bongiorni: "Bene edizioni 2026 T3 e Agv a Piacenza, ma rammarico per camion fermi"

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22 ottobre 2026 | 10.46
Redazione Adnkronos
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"Come ente fieristico, con il sostegno del Comune, tutti i soggetti e gli operatori siamo impegnati a provare a rimanere aggiornati il più possibile anche su comparti che sembrano di nicchia, ma che poi toccano quotidianamente il nostro servizio anche pubblico. Siamo in un padiglione dove il tema del soccorso stradale tocca direttamente anche i Comuni e la necessità poi del ripristino degli spostamenti su strada. Sosteniamo queste iniziative che tendono a rimanere aggiornate sul mercato. Piacenza è una città logistica, quindi le merci e l'autotrasporto sono connaturate al nostro contesto sociale ed economico. Spiace molto vedere camion fermi non per volontà di qualcuno, ma perché rimuoverli significa mangiare meno che tenerli fermi. Si tratta di una responsabilità sociale, secondo me, che dobbiamo porci anche nei confronti delle persone che da giorni stanno sacrificando il nuovo lavoro e la loro vita. Proviamo a fermarsi un attimo, senza litigare e che ognuno faccia la sua parte, a partire dalle istituzioni". Così Matteo Bongiorni, Vicesindaco di Piacenza, intervenendo oggi a Piacenza al taglio del nastro con cui sono state inaugurate la seconda edizione di T3 - Truck, tyre e trailer, la fiera italiana dei veicoli e mezzi per il trasporto stradale, e l'edizione d'esordio di Agv Expo, la prima mostra-convegno italiana dedicata ai sistemi a guida automatica e alla logistica automatizzata. In programma fino al 24 ottobre, le due kermesse sono ideate e organizzate negli spazi di Piacenza Expo da Mediapoint & Exhibitions.

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