circle x black
Cerca nel sito
 

Milano, aggressione contro la polizia: circondano una volante, calci e pugni agli agenti e li minacciano con i cani

Gli agenti si sono difesi con lo spray al peperoncino, mettendo in fuga buona parte del gruppo. Un uomo è stato bloccato con il taser

Milano, aggressione contro la polizia: circondano una volante, calci e pugni agli agenti e li minacciano con i cani
Segui Adnkronos su Google
22 ottobre 2026 | 11.10
Alice Bellincioni
LETTURA: 1 minuti

In gruppo circondano una volante della polizia, aggrediscono gli agenti e li minacciano con i cani. E' successo la scorsa notte a Cinisello Balsamo, nel Milanese. Una pattuglia del locale Commissariato è intervenuta verso mezzanotte e mezza in via Garibaldi, per la segnalazione di colpi di arma da fuoco. Sul posto ha trovato una decina di persone che stavano festeggiando un compleanno, mentre una coppia del gruppo era intenta a litigare. Quando hanno chiesto cosa stesse succedendo, il ragazzo ha aggredito gli agenti ed è stato bloccato.

Nel frattempo sono arrivate altre trenta persone, per lo più di nazionalità egiziana, che hanno accerchiato i poliziotti e li hanno aggrediti. Un uomo in particolare li ha colpiti con calci e pugni ed è quindi stato bloccato con il taser. Ancora accerchiati e minacciati, anche con tre cani di grossa taglia lasciati liberi, gli agenti si sono difesi con lo spray al peperoncino, mettendo in fuga buona parte del gruppo. Sul posto sono stati sequestrati due involucri di cocaina e due proiettili di scacciacani inesplosi, mentre non sono stati ritrovati bossoli.

Al termine dell'intervento l'uomo bloccato con il taser è stato portato in codice verde alla Multimedica di Cinisello Balsamo, da cui è stato dimesso in nottata. Altri del gruppo sono stati accompagnati in Questura. Alla fine tre, tutti cittadini egiziani, regolari in Italia, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Scamarcio: "Proteste al Sud? Hanno ragione da vendere, servono misure serie e urgenti" - Video
Julianne Moore: "Quella volta che sul set non ho confessato di non saper guidare" - Video
Jesse Eisenberg: "Elezioni Midterm Usa? Sono a disagio a parlarne" - Video
Tir carico di elettrodomestici a fuoco in autostrada nel Veneziano, lunghe code sull'A4 - Video
Protesta tir, benzinai a secco e distribuzione carburanti a rischio - Video
Festa Cinema di Roma: il trailer esilarante di 'Cambogia', film d'esordio di Valerio Lundini
News to go
Dal governo 480 milioni, ma la protesta dei tir continua
"Presidente, lei è un benefattore come Trump": Witkoff e l'omaggio a Putin - Video
Continua la protesta di autotrasportatori e agricoltori, corteo rumoroso di tir e trattori a Campobasso - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 9: protagonisti la star Julianne Moore e Valerio Lundini - Videonews dalla nostra inviata
La notte londinese di Cremonini: sul palco Salmo, Fibra e Malika per presentare 'Amateur' - Video
"Teniamo distinti violenti e chi manifesta per i diritti", la risposta di Ghali sugli scontri di Milano - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza