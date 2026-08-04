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Alice Bellincioni

Alice Bellincioni

Redattrice

Alice Bellincioni, cronista della redazione milanese dell’Adnkronos, è una giornalista professionista dal 2017. Ha frequentato la scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia ed è iscritta all'Odg della Lombardia.

In Adnkronos dal 2021, si occupa principalmente di cronaca nera, seguendo i principali casi a Milano e nel resto della Lombardia, con un'attenzione particolare alla questione della violenza contro le donne. Precedentemente ha lavorato tre anni per Agenzia Nova, coprendo le notizie da Palazzo Marino.

Nel 2022 ha seguito per Adnkronos i primi sei mesi del conflitto in Ucraina, intervistando il sindaco di Bucha pochi giorni prima che la città alle porte di Kiev venisse liberata dall’occupazione russa. Appassionata di sport su ghiaccio, nel febbraio del 2026 ha raccontato dai palazzetti della sua città le gare di pattinaggio delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

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giornalista cronaca nera violenza contro le donne
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