Inviati a supporto il nucleo sommozzatori di Milano e l'elinucleo di Bologna
I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato e recuperato il corpo senza vita del 15enne disperso nel lago Gerolotto, all’interno del parco delle cave di San Polo, a Brescia. Lo fa sapere la direzione regionale dei vigili del fuoco. Il cadavere del giovanissimo si trovava a 15 metri di profondità.
Per la ricerca, stamane sono stati inviati a supporto il nucleo sommozzatori di Milano e l'elinucleo di Bologna. Poi il recupero.