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Iran, nuovi raid Usa. Trump: "Denaro Teheran per risarcire danni navi a Hormuz"

Il tycoon valuta "l'attacco più grande di sempre". Tutte le news e gli aggiornamenti in diretta sul conflitto

Navi Usa a Hormuz - Centcom /X
Navi Usa a Hormuz - Centcom /X
24 luglio 2026 | 07.05
Marta Repetto
LETTURA: 1 minuti

Resta altissima la tensione tra Iran e Usa, mentre continua l'escalation nella guerra tra i due Paesi. Nella notte di oggi, venerdì 24 luglio, si è conclusa la tredicesima serie di attacchi consecutivi contro Teheran. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha preso di mira centri di comando militari iraniani, depositi di droni, reti di comunicazione, siti di sorveglianza costiera e capacità marittime, "al fine di ridurre ulteriormente la minaccia che l'Iran rappresenta per i naviganti civili e le navi commerciali che transitano nello Stretto di Hormuz". La via navigabile internazionale rimane "aperta al transito" nonostante i recenti attacchi dei Pasdaran.

Intanto, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato in un'intervista di valutare "un attacco massiccio, più grande di sempre" contro Teheran e di essere. "vicino a prendere una decisione". Intanto, ha annunciato sul social Truth, "fino a nuovo avviso, da questo momento in poi, qualsiasi danno arrecato a navi, merci o qualsiasi altra cosa ad essi correlata, sarà risarcito con denaro iraniano in possesso e sotto il controllo degli Stati Uniti".

Tutte le news e gli aggiornamenti in diretta sul conflitto.

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