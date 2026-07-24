Resta altissima la tensione tra Iran e Usa, mentre continua l'escalation nella guerra tra i due Paesi. Nella notte di oggi, venerdì 24 luglio, si è conclusa la tredicesima serie di attacchi consecutivi contro Teheran. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha preso di mira centri di comando militari iraniani, depositi di droni, reti di comunicazione, siti di sorveglianza costiera e capacità marittime, "al fine di ridurre ulteriormente la minaccia che l'Iran rappresenta per i naviganti civili e le navi commerciali che transitano nello Stretto di Hormuz". La via navigabile internazionale rimane "aperta al transito" nonostante i recenti attacchi dei Pasdaran.