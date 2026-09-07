circle x black
Cerca nel sito
 

Crans Montana, il Comune era a conoscenza del pericolo incendio del Constellation: lo dimostra una mail

L'autrice del messaggio sarebbe Rose Marie Clavien, responsabile dell'edilizia del Comune dal 2017 al 2024

Crans Montana, il Comune era a conoscenza del pericolo incendio del Constellation: lo dimostra una mail
07 settembre 2026 | 14.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Comune di Crans Montana era a conoscenza del fatto che la schiuma fonoassorbente del Constellation era infiammabile. Qualcuno all'interno dell'amministrazione lo sapeva e lo aveva anche messo per iscritto ben prima della strage in una mail che però è rimasta finora fuori dagli atti dell'inchiesta sull'incendio di Capodanno che ha provocato la morte di 41 ragazzi e il ferimento di altri 115 in maniera grave. L'autrice del messaggio sarebbe Rose Marie Clavien, responsabile dell'edilizia del Comune dal 2017 al 2024. La scorsa settimana l'ex funzionaria è stata convocata a Sion come persona informata sui fatti. Poi gli inquirenti le hanno mostrato l'email. Secondo quanto rivelato dal quotidiano svizzero Tages-Anzeiger, citato da 'Il Messaggero', nel documento era la stessa Clavien ad avvertire, con una mail interna, che bisognava prestare attenzione alla schiuma utilizzata per l'isolamento acustico del locale e che poteva provocare un rogo. Davanti a quelle righe, l'ex dirigente si è avvalsa della facoltà di non rispondere e da persona informata sui fatti, ora è indagata.

Una mail che dimostrerebbe quindi, continua il quotidiano, che il rischio rappresentato dalla schiuma non era conosciuto soltanto dai gestori del Constellation, ma anche dal Comune stesso o da chi ci lavorava. Già agli atti c'è infatti un altro messaggio, datato 13 dicembre 2019, scritto da Jessica Moretti (la proprietaria del locale) a una dipendente e la raccomandazione era esplicita: fare attenzione alle fontane pirotecniche perché, se le scintille avessero raggiunto la schiuma, 'il Constel si brucerà'. Interrogata lo scorso 5 giugno, Moretti ha sostenuto che quella frase fosse ironica e dovesse essere interpretata in senso figurato. Adesso però a quell'avvertimento se ne aggiunge un altro. E questa volta arriva da chi, all'epoca, aveva responsabilità pubbliche sull'edilizia comunale.

Le nuove carte, secondo il quotidiano zurighese, allargano inoltre i dubbi all'intero edificio che ospitava il locale. Lo Chalet Constellation, costruito nel 1968, comprendeva il bar al piano terra, undici appartamenti e diversi spazi commerciali. Un controllo effettuato nel 2020 avrebbe riscontrato carenze negli impianti di combustione della maggior parte degli appartamenti. E le carte citate dal 'Tages-Anzeiger' allargano i dubbi all'intero sistema dei controlli antincendio del Vallese, non solo al Constellation dei Moretti. Ci sarebbero documenti cantonali del 2019 e del 2020 che mostrerebbero verifiche incomplete: inoltre il 90% dei casi esaminati mancava il certificato necessario ad attestare che un impianto, dopo essere stato dichiarato non a norma, fosse stato effettivamente messo in sicurezza prima di tornare in funzione. A Crans-Montana non c'era una commissione antincendio: i controlli facevano capo a Ken Jacquemoud, responsabile comunale della sicurezza e della prevenzione roghi. È lui l'uomo che per anni si è occupato delle verifiche sul territorio e che oggi figura a sua volta tra gli indagati nell'inchiesta sulla strage.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incendio strage crans montana strage di capodanno Constellation
Vedi anche
Venezia 83, Greta Scarano sul red carpet con il segno rosso contro la violenza sulle donne
Venezia 83, a Lino Banfi la Medaglia della Camera dei Deputati - Video
Vela, Max Sirena (ad Luna Rossa): "Sogno di alzare la Coppa America a Napoli" - Video
News to go
Sciopero treni settembre 2026, stop oggi e domani: cosa c'è da sapere
Monica Guerritore a 'Ballando con le stelle': "Non sono una ballerina, ma questa sfida mi diverte" - Video
Lino Banfi e Irina Shayk, il red carpet più improbabile a Venezia 83 - Video
'La La Land' torna a Venezia dopo 10 anni, la meraviglia di Chazelle alla Fenice - Video
Venezia, Matilde Gioli: "Preparo una nuova serie, sarà un racconto più scuro e noir" - Video
Filming Italy, Leo Gassmann: "Il mio primo premio a Venezia, spero sia l'inizio di un bel percorso" - Video
Filming Italy Achievement Award a Lino Banfi: "Mai avrei sognato di essere alla Mostra di Venezia"
A Cernobbio prove di campo largo: Schlein e Bonelli 'a tu per tu' - Video
Susan Sarandon, Luca Marinelli e Alicia Vikander a Venezia 83: l'arrivo al Lido per 'The Echo Chamber'


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza