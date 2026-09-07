La co-leader del partito: "Ora puntiamo al 40% nel 2029". L'inviato del Cremlino Kirill Dmitriev esalta il risultato e auspica un cambio di rotta nei rapporti tra Berlino, Mosca e Washington

La vittoria elettorale ottenuta da Alternative fuer Deutschland (AfD) nella regione orientale della Sassonia-Anhalt dimostra che il cancelliere tedesco Friedrich Merz è un "peso" per la Germania. A dirsene convinta è stata la co-leader del partito, Alice Weidel. "Mai un cancelliere è stato così impopolare come Friedrich Merz, che è diventato un grave ostacolo al prospero sviluppo della Germania", ha dichiarato Weidel davanti alla stampa, assicurando che il suo partito punta ad ottenere almeno il 40% alle prossime elezioni legislative previste per il 2029.

Mosca: storica vittoria di Afd

Anche da Mosca è arrivato un commento sull'esito delle elezioni in Sassonia-Anhalt. "La storica vittoria dell'AfD umilia l'arroganza, la ristrettezza mentale, la propensione alla guerra, l'incompetenza e l'ipocrisia della screditata coalizione di governo tedesca", ha scritto in un post sulla sua pagina X Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente russo e amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF).

"L'uomo più pericoloso della Germania" (come 'Der Spiegel' aveva definito il leader dell'AfD in Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, ndr) "è la voce della ragione dimenticata fra le menzogne belliciste di chi profitta della guerra", ha aggiunto Dmitriev, secondo il quale "l'AfD rimetterà in carreggiata la Germania e l'Europa guidando l'approccio di buon senso che gli amici dei migranti e guerrafondai seguaci di Biden della politica Ue hanno cercato di sradicare", ha dichiarato in un altro post, associando, negli emoji, Germania, Stati Uniti e Russia.

Dmitriev, che ha preso parte sabato a Mosca agli incontri con gli inviati della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner, di cui è l'interlocutore russo privilegiato, ha inoltre rilanciato un'intervista di Siegmund alla Cnn in cui, subito dopo la diffusione dei primi exit poll, l'esponente dell'AfD ha anticipato la sua intenzione di diventare governatore della regione e di migliorare le relazioni con la Russia.