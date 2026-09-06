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Proteste in Germania dopo voto per Afd in Sassonia‑Anhalt. L'allarme del Consiglio degli Ebrei: "Siamo inorriditi"

Manifestazioni a Francoforte, Berlino e Magonza per l'avanzata del partito di estrema destra. Domani attese 5mila persone a Brandeburgo per chiedere di vietare l'AfD

Manifestazione contro l'ultra destra di AfD - (Fotogramma/Ipa)
Manifestazione contro l'ultra destra di AfD - (Fotogramma/Ipa)
06 settembre 2026 | 22.12
Otto Lanzavecchia
LETTURA: 1 minuti

In diverse città tedesche sono esplose proteste contro l'AfD, dopo il risultato elettorale in Sassonia‑Anhalt. A Francoforte circa 2.500 persone hanno chiesto di valutare il bando del partito, mentre a Berlino e Magonza poche centinaia di manifestanti hanno attraversato le strade con lo slogan 'Difendiamo la democrazia – Vietare l’AfD ora', arrivando fino alla sede ufficiale della Sassonia‑Anhalt nel centro della capitale. Per domani, lunedì 7 settembre, è prevista una manifestazione più ampia alla Porta di Brandeburgo con 5mila persone attese dalle 18 di sera.

L'allarme del Consiglio Centrale degli Ebrei

Josef Schuster, presidente del Consiglio Centrale degli Ebrei in Germania, si dice “inorridito” dalle proiezioni che mostrano l’AfD a un passo dal governare da sola in uno Stato federale. Ricorda che il manifesto del partito prevede una task force per accelerare le deportazioni, classi scolastiche segregate per i figli dei richiedenti asilo, il divieto delle bandiere arcobaleno e il ripristino degli scambi con la Russia. Chi vota l’AfD, afferma, si assume la responsabilità di questi obiettivi. Schuster teme soprattutto l’impatto sulla politica educativa, definendo "immenso" il danno che il partito causerebbe se dovesse assumere responsabilità, perché l’istruzione è la base per una società aperta e per contrastare l’antisemitismo.

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AfD Germania Sassonia Anhalt proteste
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