Cesare Cremonini come un esordiente a Londra, o almeno così vorrebbe sentirsi. Il cantautore bolognese ha scelto il palco dell'O2 Shepherd's Bush Empire, luogo storico della musica dal vivo britannica, per presentare 'Amateur', il suo decimo album di inediti. Ad affiancarlo in questa notte speciale ci sono stati gli ospiti del disco: Salmo, Fabri Fibra e Malika Ayane. Nel parterre, ad applaudire l'artista, c'erano l'amica Elisa (che nell'album firma un brano proprio insieme a Cremonini), Davide Petrella (Tropico), Valentino Rossi e il calciatore Edoardo Bove. A fare il tifo per lui anche gli affetti più stretti: la fidanzata Caterina Licini e l'immancabile madre dell'artista. (di Loredana Errico)