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Roma, violenza sessuale su 12enne: arrestato il cugino 50enne del padre

I fatti si sarebbero verificati a Tivoli nel periodo in cui l’uomo, insieme alla propria compagna, era ospite presso l’abitazione della famiglia

Immagine di repertorio - FOTOGRAMMA
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21 ottobre 2026 | 09.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Tivoli dagli agenti della Questura di Roma per il reato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una 12enne. Le indagini condotte dagli agenti della IV Sezione della Squadra Mobile sono iniziate ad aprile scorso, a seguito della denuncia di reiterati episodi di violenza sessuale che la vittima, una ragazzina di appena dodici anni, avrebbe subito a opera del cugino del padre. I fatti si sarebbero verificati nel periodo in cui l’uomo, insieme alla propria compagna, era ospite presso l’abitazione della famiglia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 50enne avrebbe approfittato del contesto di convivenza, dei rapporti di parentela e della consolidata frequentazione con la minore per abusare di lei, costringendola a subire atti sessuali contro la propria volontà.

Gli episodi, iniziati nell’estate del 2025, si sarebbero verificati principalmente all’interno della camera da letto della dodicenne. In tali circostanze, l’uomo, con il pretesto di salutarla, si sarebbe trattenuto più volte nella stanza, attuando comportamenti di natura sessuale consistiti in ripetuti palpeggiamenti. Analoghe condotte si sarebbero verificate anche durante alcuni tragitti in auto diretti verso la località di villeggiatura della famiglia. Proprio nel corso di uno di questi spostamenti, la vittima sarebbe riuscita a filmare quanto stava accadendo, acquisendo un elemento di prova confluito nelle indagini. Gli elementi di prova raccolti dalla Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Procura competente, hanno consentito al Tribunale del Riesame di emettere ordinanza di custodia in carcere nei confronti dell’indagato, confermata dalla Corte di Cassazione.

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