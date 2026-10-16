Innovazione, svelato elenco finalisti Next Alliance Awards 2026

La premiazione si terrà il 19 ottobre al Blue Note di Milano
Next Alliance, il consorzio italiano dell'innovazione tecnologica, rende nota la shortlist dei 15 progetti finalisti dei Next Alliance Awards 2026, selezionati dalla giuria tecnica e multidisciplinare tra le candidature pervenute nelle tre categorie in gara: Gen AI, AI Creative e Web3 & Immersive. I Next Alliance Awards - si sottolinea in una nota - "sono un'iniziativa sponsorizzata da Le Village by CA Milano, un ecosistema dell’innovazione aperto e dinamico, dove collaborano startup e imprese, al fine di far crescere le aziende del futuro e accompagnare le imprese nel loro percorso di innovazione". La premiazione si terrà il 19 ottobre al Blue Note di Milano, nell'ambito della serata di gala dell'evento NextGems: l'evento che unisce startup, imprese, investitori e protagonisti dell'innovazione per creare e cogliere nuove opportunità di investimento
La short list dei finalisti per categoria vede per la Gen AI: - 8 Wave Agent Studio : Piattaforma per creare e gestire agenti AI aziendali che automatizzano assistenza clienti, acquisti e formazione, integrando dati e sistemi con conferma umana prima di ogni azione; - ESH Forge: Porta nello sviluppo software la logica della produzione industriale: un processo ripetibile e tracciato dalla specifica al rilascio, con codice generato dall'AI sempre revisionato da una persona; - LexHero : Ambiente di Gen AI integrato in Consolle Avvocato: un vero workspace AI che affianca l'avvocato nella redazione e gestione degli atti direttamente sul documento e sul contesto della pratica; - LuxAvatar: Prima applicazione della piattaforma di avatar conversazionali Syntheos in un distributore automatico: l'avatar analizza il viso, consiglia e fa provare i modelli di occhiali, gestendo l'intero acquisto senza altro intermediario; - Neurocast : Modello di AI addestrato su dati di risonanza magnetica funzionale che prevede, prima del lancio, come il pubblico reagirà a uno spot, un cartellone o una musica; - YUXME: Piattaforma di gestione contabile e assistenza fiscale online che unisce AI e commercialisti dedicati, semplificando fatturazione elettronica e adempimenti per forfettari, PMI e studi professionali.
Per la Categoria AI Creative: - Apple AirPods Pro: Spot generato interamente con strumenti di AI, con uno storytelling visivo immediato e ironico sulla cancellazione attiva del rumore in un contesto domestico; - Fiat Pandina. Primo spot AI-crafted di FIAT per il lancio di Pandina Hybrid: un workflow che combina Generative AI, CGI 3D e VFX per un'avventura interplanetaria, con coerenza visiva e precisione del prodotto; - Il Posto Vuoto: Campagna istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e Assogiocattoli sulla sicurezza dei bambini in auto, che unisce un concept emotivo a un hub digitale per l'acquisto e l'installazione corretta dei seggiolini; - L'agentica è una corazzata pazzesca : Prima campagna pubblicitaria dichiaratamente agentica, ideata, prodotta e pubblicata da un'AI che ironizza su se stessa; - Ray-Ban.EXE (Cortometraggio anime distopico lanciato al primo pop-up store Ray-Ban di Seoul, sui temi del coraggio e della ricerca d'identità; - TOKYO, 2088 (RebelOTT) Teaser cinematografico sci-fi ambientato in una Tokyo distopica del 2088, realizzato interamente da un solo autore con la GenAI, a dimostrazione di un nuovo modello produttivo audiovisivo.
Per la Categoria Web3 & Immersive: - DANSITE che unisce danza contemporanea, realtà virtuale e patrimonio culturale, trasformando performance site-specific in esperienze immersive fruibili nel tempo; - Fire Xperience: Simulatore incendi in Mixed Reality, sviluppato con l'Osservatorio XR del Politecnico di Milano; - Heritage – Generative Family Wealth : Piattaforma per il passaggio generazionale dei patrimoni familiari, che unisce psicologia delle decisioni, AI generativa, blockchain e finanza per trasformare volontà e obiettivi in un'architettura decisionale condivisa.
I 15 progetti finalisti affronteranno ora la fase conclusiva di valutazione della giuria, che assegnerà il podio (oro, argento, bronzo) in ciascuna delle tre categorie. Ai premi di categoria si affiancano i riconoscimenti speciali: AI for Impact, per il progetto Gen AI con il maggiore impatto positivo sulla società; Web3 Visionary, per la visione più audace nell’applicazione delle tecnologie Web3 & Immersive.
«La shortlist di quest'anno conferma la qualità e la maturità dei progetti italiani in ambito Gen AI e Web3: un segnale importante per tutto l'ecosistema dell'innovazione tecnologica Made in Italy,» ha dichiarato Andrea De Micheli, Presidente di Next Alliance.
I progetti sono valutati da una giuria tecnica e multidisciplinare secondo sei criteri condivisi: innovazione e tecnica, impatto e utilità, qualità tecnica, user experience e design, potenziale di mercato, strategia e visione.