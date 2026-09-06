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Monica Guerritore a 'Ballando con le stelle': "Non sono una ballerina, ma questa sfida mi diverte" - Video

06 settembre 2026 | 21.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'attrice e regista Monica Guerritore spiega la sua partecipazione come concorrente a 'Ballando con le stelle', lo show del sabato sera di Milly Carlucci su Raiuno, intervistata dall'Adnkronos sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Guerritore non si considera né una ballerina né un'amante del ballo. E spiega: "Però, essendo un'attrice, voglio anche mostrare al pubblico quanto gli attori siano multiformi, per cui ballano, cantano, recitano, fanno la commedia, fanno la tragedia e fanno il dramma. E per questa sfida mi sto già allenando". (di Paolo Martini)

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ballando con le stelle monica guerritore mostra del cinema di venezia venezia 2026
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