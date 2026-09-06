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Doppia tragedia nei Rally. A Trapani due morti e un ferito, in Liguria navigatore perde la vita

In Sicilia le vittime sono due giovani spettatori di 18 e 20 anni. Ferito gravemente un commissario di gara. Nell'entroterra di Genova deceduto un 43enne

La partenza del Rally Cronoscalata Trapani-Monte Erice - (fermo immagine)
La partenza del Rally Cronoscalata Trapani-Monte Erice - (fermo immagine)
06 settembre 2026 | 13.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Due morti e un ferito in un incidente al Rally Cronoscalata Trapani–Monte Erice nel Trapanese oggi domenica 6 settembre. Dalle prime informazioni un'auto all'altezza di una curva è finita fuori strada, travolgendo due giovani spettatori di 18 e 20 anni. Ferito in modo grave anche un commissario di gara.

Alla 68esima edizione della cronoscalata erano iscritti 260 equipaggi, con 153 vetture moderne e 107 auto storiche al via.

L'Amministrazione comunale di Erice ha proclamato il lutto cittadino e la sindaca Daniela Toscano si è recata sul luogo dell'incidente insieme al vice sindaco Paolo Genco. "Erice si stringe attorno alle famiglie delle vittime della tragedia avvenuta alla Cronoscalata Monte Erice e a quanti in queste ore stanno vivendo un dolore che appartiene a tutta la comunità — afferma la sindaca —. Ai feriti va il nostro pensiero e l'augurio di una pronta guarigione”.

Incidente al Rally in Liguria, muore navigatore

Nelle stesse ore, una tragedia ha sconvolto la seconda giornata del decimo Rally della Val d’Aveto, nell'entroterra genovese. Intorno alle 11, durante la prima prova speciale 'Due Valli', una Skoda Fabia contrassegnata dal numero 6 è uscita di strada in una curva nei pressi di Mileto.

L’impatto è stato fatale per il 43enne copilota dell’equipaggio, deceduto sul posto dopo. Immediato l’intervento dei soccorsi, avviati gli accertamenti per ricostruire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente. In seguito alla tragedia, la competizione è stata annullata.

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