Gli inviati di Donald Trump Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati in Ucraina per la loro prima visita nel Paese dall'inizio del secondo mandato del presidente americano, nell'ambito del nuovo tentativo di Washington di rilanciare i negoziati per porre fine alla guerra con la Russia. Lo riferisce il Kyiv Independent, citando fonti informate.

La missione arriva all'indomani del colloquio di oltre tre ore avuto dai due inviati a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin.

"Siamo pronti al confronto. L'Ucraina è sempre stata e continuerà a essere costruttiva", ha dichiarato intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo aver riunito questa mattina la squadra negoziale in vista dell'incontro.

"Siamo interessati ad avvicinare la fine della guerra. Serve la pace. Servono garanzie di sicurezza. Serve una pace postbellica dignitosa. Le nostre proposte sono pronte - ha aggiunto Zelensky su X - È importante lavorare in modo coordinato, concreto e realistico".

Axios: responsabile sanzioni Usa a Mosca con Witkoff e Kushner

Gene Lange, responsabile ad interim per le sanzioni del dipartimento del Tesoro americano, ha accompagnato gli inviati di Donald Trump nella loro missione a Mosca. Una presenza che, secondo Axios, indica come anche il tema delle sanzioni americane contro la Russia, e di un loro possibile alleggerimento nell'ambito di un accordo sull'Ucraina, sia entrato nelle discussioni tra Washington e Mosca.

Lange ha partecipato a un incontro preparatorio con Kirill Dmitriev, inviato del presidente russo Vladimir Putin, ma non al successivo colloquio di circa tre ore al Cremlino tra Putin, Witkoff e Kushner. La sua partecipazione alla missione arriva dopo che il segretario al Tesoro Scott Bessent ha ribadito la scorsa settimana che gli Stati Uniti non concederanno alla Russia alcun alleggerimento delle sanzioni finché Mosca non porrà fine alla guerra in Ucraina.