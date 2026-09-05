C'è chi viene dall'estero e ci ha messo quasi un giorno ad arrivare, chi è partito in treno da Roma e ha impiegato giusto qualche ora, chi abita a due passi dall'Autodromo e si gode il privilegio. Ma quanto costa, per gli appassionati di Formula 1, venire al Gp di Monza? Stando ai listini ufficiali, si va dai 50 euro zona prato del venerdì ai quasi 1400 dell'abbonamento per la tribuna centrale, valido tutto il fine settimana. Con tante vie di mezzo, come raccontato dai tifosi all'Adnkronos. (di Michele Antonelli)