"Credo che questo sia un fine settimana piuttosto speciale per l'Italia, perché il governo di Giorgia Meloni e Matteo Salvini è il più longevo nella storia politica italiana". Così Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, a margine del Forum Teha in corso a Cernobbio. "Accolgo con favore questa stabilità perché è importante, prima di tutto per l'Italia, un Paese per il quale nutro un profondo affetto personale, essendo anche il Paese delle mie origini, e ovviamente per il popolo italiano. Giorgia Meloni è una figura di stabilità per l'Italia e per l'Europa, e spero che continuerà a guidare il governo italiano per molti altri anni", conclude.