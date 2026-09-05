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Vannacci a Cernobbio: "Orgoglioso di essere qui, finanza interessata a quello che sta succedendo"

Il generale e leader di Futuro Nazionale alla prima sessione dei lavori della seconda giornata del Forum Ambrosetti

Roberto Vannacci al Forum Ambrosetti - Ipa
Roberto Vannacci al Forum Ambrosetti - Ipa
05 settembre 2026 | 09.31
Alessandro Pulcini
LETTURA: 1 minuti

“Beh diciamo che da un punto di vista fisico era più emozionante lanciarsi da un aeroplano ma qui è un bellissimo contesto, dove sono orgoglioso e fiero di essere perché vuol dire che anche economia e finanza sono interessate a quello che sta succedendo nel mondo della politica italiana". Così Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, entrando nella prima sessione dei lavori della seconda giornata del Forum Ambrosetti.

A chi chiede più Europa, Vannacci risponde intanto che “serve un Europa diversa e non quella che abbiamo adesso". Sull'indagine della procura militare il generale non è preoccupato "nella maniera più assoluta".

Il presidente di Futuro Nazionale è arrivato ieri al Forum Thea con un giorno di anticipo e ha subito attirato l'attenzione dei media. Nel pomeriggio l'ex generale non si è sottratto ai selfie, alle foto di rito e alle strette di mano. Valerio De Molli, managing partner e amministratore delegato di Teha Group, lo ha accompagnato all'interno della location dell'evento e, chiacchierando davanti ai fotografi, si è rivolto a Vannacci dicendo: "Siamo tra amici" (VIDEO).

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