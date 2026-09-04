circle x black
Cerca nel sito
 

Balotelli e la domanda a Vannacci: "Io per lei sono italiano?"

L'ex attaccante ha chiesto l'opinione del segretario di Futuro Nazionale in una storia Instagram

Mario Balotelli e Roberto Vannacci - Ipa/Fotogramma
Mario Balotelli e Roberto Vannacci - Ipa/Fotogramma
04 settembre 2026 | 20.12
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Mario Balotelli ha una domanda per Roberto Vannacci. Oggi, venerdì 4 settembre, l'attaccante dell'Al Ittifaq, club che milita negli Emirati Arabi Uniti, ha dedicato una storia Instagram al fondatore di Futuro Nazionale.

"Domanda per Roberto Vannacci", ha scritto Balotelli taggando l'ex generale, "io per lei sono italiano?". Poi l'ex attaccante, tra le altre, di Inter e Milan ci ha tenuto a una specifica: "Non è assolutamente polemica ma pura sete di opinioni".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
balotelli balotelli vannacci vannacci
Vedi anche
A Cernobbio è il Vannacci day tra foto e strette di mano. Gli organizzatori: "Siamo tra amici" - Video
Forum Ambrosetti, il diario della prima giornata a Cernobbio - Video
Crosetto a Bari per la festa di Fdi: "Quando ho fondato il partito mi aspettavo tutto questo" - Video
Tajani a Cernobbio: "Guerra ibrida in corso, problema è la Russia non Vannacci" - Video
Urso sale in cattedra a Cernobbio e interroga i giornalisti sull'inflazione - Video
News to go
Onu vota per superare mappa di Mercatore
Castellitto, Porcaroli e Morrone in 'The Gentlemen 2': "Oggi non c'è nulla di più seducente del male"
Vannacci arriva a Cernobbio: "Indagine procura militare? Non sono preoccupato" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla terza giornata - Videonews dalle nostre inviate
Venezia 83, i primi film ai voti: il punto critico di Valerio Sammarco - Video
Sal Da Vinci infiamma la Cavea con 'Per Sempre Sì' - Video
Wild Horse Nine, a Venezia 15 minuti di applausi per il film di McDonagh - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza