circle x black
Cerca nel sito
 

Autorità Trasporti: sanzione di 1,75 milioni a Rfi per stop a Termini del 2 ottobre 2024

Secondo l'Autorità “il disservizio è stato causato dalla negligenza del Gestore". Rfi: "Preso atto della multa, messe in campo misure per ripresa circolazione"

Stazione Termini - (Fotogramma/Ipa)
Stazione Termini - (Fotogramma/Ipa)
04 settembre 2026 | 18.53
Fabio Paluccio
LETTURA: 1 minuti

Una sanzione amministrativa pecuniaria di un milione e 750mila euro per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A da pagare entro 30 giorni "per non aver adottato misure idonee a garantire l’esercizio e la manutenzione dell’infrastruttura, assicurandone l’accessibilità e la funzionalità" in occasione dello stop al traffico ferroviario del 2 ottobre 2024, causato da un chiodo, alla Stazione Termini di Roma che paralizzò l'intero Paese. E' quanto ha deliberato l'Autorità di regolazione dei trasporti.

Secondo l'Autorità “il disservizio è stato causato dalla negligenza del Gestore, che avrebbe potuto evitarlo se avesse correttamente proceduto alla manutenzione dell’infrastruttura e se avesse gestito con maggiore diligenza l’intervento dei propri tecnici, a seguito del summenzionato danneggiamento”.

Rfi: "Preso atto della multa, messe in campo misure per ripresa circolazione"

Rete Ferroviaria Italiana “prende atto della decisione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti sul blackout che ha interessato la stazione di Roma Termini il 2 ottobre 2024 e ribadisce di aver messo in campo tempestivamente tutte le misure necessarie per garantire la ripresa della circolazione”.

“L’accaduto è riconducibile all’operato di una ditta esterna al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, impegnata in lavori notturni”, evidenzia l’azienda, affermando che “il fatto è qualificabile esclusivamente come guasto all’infrastruttura e, in quanto tale, è stato gestito attraverso una serie di interventi che hanno consentito di ripristinare gradualmente la piena operatività, assicurando il progressivo rientro alla normalità della circolazione ferroviaria”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ferrovie sanzione Rfi Stazione Termini
Vedi anche
News to go
Onu vota per superare mappa di Mercatore
Tajani a Cernobbio: "Guerra ibrida in corso, problema è la Russia non Vannacci" - Video
Urso sale in cattedra a Cernobbio e interroga i giornalisti sull'inflazione - Video
Castellitto, Porcaroli e Morrone in 'The Gentlemen 2': "Oggi non c'è nulla di più seducente del male"
Vannacci arriva a Cernobbio: "Indagine procura militare? Non sono preoccupato" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla terza giornata - Videonews dalle nostre inviate
Venezia 83, i primi film ai voti: il punto critico di Valerio Sammarco - Video
Sal Da Vinci infiamma la Cavea con 'Per Sempre Sì' - Video
Wild Horse Nine, a Venezia 15 minuti di applausi per il film di McDonagh - Video
Venezia 83, Orlando Bloom infiamma il red carpet per 'Bucking Fastard' - Video
Omicidio-suicidio a Ostia, uomo si getta dal quarto piano: in casa trovata morta la madre - Videonews dalla nostra inviata
Venezia 83, Alessandro Borghi: "L'indifferenza non mi appartiene, a mio figlio insegnerò ad aiutare gli altri"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza