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Fabio Paluccio

Fabio Paluccio

Redattore

Fabio Paluccio è un giornalista professionista iscritto all'Ordine dei giornalisti del Lazio dal 2012. Nella redazione di Adnkronos si occupa principalmente dei temi dell'economia, delle imprese e del lavoro, e nel corso degli anni ha seguito i principali eventi del settore, realizzando interviste e servizi multimediali. Nel 2018 gli è stato assegnato, ad Ardore (Rc), ,nell'ambito del 'Pericle d'oro', il Premio 'Gino Gullace per il giornalismo 2018' con la motivazione di "Giornalista attento e impegnato sui grandi temi del lavoro e diritti, imprese e innovazione, start up e giovani, con la produzione di speciali di approfondimento multimediale".

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