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Carburanti, prorogato al 25 agosto taglio accise su gasolio

05 agosto 2026 | 10.59
Redazione Adnkronos
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Il Cdm ha approvato un nuovo taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi

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carburanti caro carburanti taglio accise gasolio diesel
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