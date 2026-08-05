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Caro carburanti, in corso maxi operazione Gdf per controlli a distributori a Roma

Dopo l'inchiesta dell'Adnkronos sulla denuncia dei meccanici sui carburanti allungati e annacquati, Fiamme Gialle oggi negli impianti della Capitale

Carburante - (Fotogramma/Ipa)
Carburante - (Fotogramma/Ipa)
05 agosto 2026 | 10.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo l'inchiesta dell’Adnkronos sulla denuncia dei meccanici sui carburanti allungati e annacquati, venduti a ignari clienti, questa mattina è scattata una maxi operazione della Guardia di Finanza a Roma.

Le Fiamme gialle dalle prime ore di oggi sono impegnate nei controlli della qualità dei carburanti venduti negli impianti di distribuzione della Capitale, in collaborazione con esperti. Nel mirino dei finanzieri in particolare il gasolio, più facilmente adulterabile.

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