Al Giffoni Film Festival i giovani sfidano 'Le Cose Impossibili'

Un viaggio tra inclusione, educazione, empowerment giovanile e creatività per immaginare il futuro. Dal 17 al 25 luglio Giffoni Innovation Hub torna al Giffoni Film Festival con un palinsesto ricco di partner, cortometraggi e incontri. "Il tema di quest’anno, 'Le Cose Impossibili', ci offre l’occasione per raccontare ciò che Giffoni Innovation Hub prova a fare ogni giorno: trasformare bisogni, idee e visioni delle nuove generazioni in progetti concreti, capaci di generare valore culturale, educativo e sociale - dice Luca Tesauro, founder & chairman di Giffoni Innovation Hub -. Anche per l’edizione 2026 saremo presenti al Giffoni Film Festival con un palinsesto costruito insieme a partner pubblici e privati che condividono con noi una responsabilità: ascoltare i ragazzi, coinvolgerli, offrire loro strumenti e spazi reali di espressione".

"I progetti che presentiamo - spiega - parlano di cinema, scuola, energia, salute, Terzo Settore, territorio, viaggio e infanzia, ma hanno tutti un elemento comune: usare i linguaggi dell’audiovisivo e dell’innovazione per avvicinare i giovani ai temi che incidono sul loro presente e sul loro futuro. In un tempo complesso, crediamo che il modo migliore per affrontare ciò che sembra impossibile sia costruire alleanze, dare fiducia ai talenti e lavorare su progetti che lascino un segno concreto". Sabato 18 luglio il programma entra subito nel vivo con la presentazione del laboratorio didattico 'La Voce dei Giovani: la Villacidro che vorrei'. Il progetto, nato dalla sinergia tra Fondazione Giuseppe Dessì e Giffoni Innovation Hub, con il supporto della Regione Sardegna, ha visto protagonisti ragazzi dai 14 ai 19 anni lungo tutta la filiera produttiva di un vero short film. Sotto la guida del regista Elio Di Pace, i giovani hanno potuto mettere in luce la loro visione, le loro speranze e il loro legame con la comunità sarda.

Dal 2024, Fondazione Anica Academy Ets e Fondazione Eos – Edison Orizzonte Sociale collaborano al progetto Summer School, un corso intensivo e gratuito dedicato alle nuove generazioni sui mestieri del mondo dell'audiovisivo. Da questa esperienza ha preso vita 'ControCampo', una community gestita autonomamente da ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni che offre uno spazio stabile di orientamento, dialogo e confronto per chi coltiva una passione autentica per il cinema e desidera trasformarla in un'opportunità professionale. Domenica 19 luglio, invece, spazio all'innovazione educativa con 'ClasseViva Extra, la scuola oltre l'aula'. Insieme al creator Pietro Morello e ai referenti di Spaggiari, la giuria scoprirà le potenzialità di 'ClasseViva Extra', la nuova app dedicata a studenti e famiglie: una piattaforma che unisce contenuti, strumenti digitali e servizi per vivere l'ecosistema scolastico in modo rivoluzionario e iper-connesso.

Lunedì 20 luglio l'impegno per le comunità è al centro de 'Il Dono delle Storie, Raccontare il Cambiamento', il progetto promosso da UniCredit e Giffoni Innovation Hub per valorizzare e dare visibilità al lavoro delle realtà del Terzo Settore che generano un impatto concreto sui territori. La Sezione Impact ospiterà la presentazione in esclusiva di tre short documentary diretti da Emanuele Pisano, dedicati a tre eccellenze dell’associazionismo italiano: Associazione Stefania di Lissone (Monza-Brianza), Fondazione In Oratione Instantes di Castel San Pietro Terme (Bologna) e La Casa dei Cristallini di Napoli. Sempre lunedì, i riflettori si accenderanno sull'evento speciale 'Energia: futuro semplice!', che segna la conclusione della prima edizione dell'omonimo progetto educativo promosso da Fondazione Terna e Giffoni Innovation Hub, realizzato in partnership con Civicamente. L'iniziativa, nata per diffondere tra i più piccoli una solida cultura dell'energia e del suo utilizzo consapevole, svelerà i traguardi raggiunti nel corso del primo anno scolastico. L'incontro aprirà, inoltre, un canale di ascolto e confronto diretto con gli studenti dell'Istituto comprensivo statale Don Milani-Linguiti di Giffoni Valle Piana: le loro riflessioni saranno il motore per la seconda edizione, che vedrà l'ampliamento del progetto dalle scuole primarie fino alle scuole secondarie di primo grado.

Giovedì 23 luglio il racconto di una città in continuo movimento, crocevia di storie e culture, sarà al centro del panel dedicato a 'La Voce dei Giovani: Le Porte di Napoli'. Il progetto, promosso e finanziato dal Comune di Napoli e ideato e realizzato da Giffoni Innovation Hub in collaborazione con Mad Entertainment, Dedalus Cooperativa Sociale e l'associazione Gomitoli, dà voce a ragazzi migranti e di seconda generazione che vivono nell'area della stazione centrale e di Porta Capuana, un contesto urbano caratterizzato da una forte vocazione multiculturale. "L'evento - spiegano gli organizzatori - sarà l'occasione per discutere dell'educazione all'audiovisivo come strumento di inclusione, riscatto sociale e rigenerazione territoriale e per ripercorrere il progetto di formazione che, avviato nel 2023, ha segnato l'inizio della collaborazione tra Giffoni e l'Amministrazione comunale e giunge oggi alla sua quarta edizione".

Sempre giovedì sarà proiettato un estratto in anteprima di 'Più forte io', un documentario che esplora la quotidianità dei giovani alle prese con patologie autoimmuni. Con la moderazione della giornalista di Sky TG24 Francesca Baraghini, il panel darà voce al coraggio di affrontare sfide croniche, abbattendo lo stigma e valorizzando percorsi di adattamento e resilienza. La giornata conclusiva, venerdì 24 luglio, si apre per i più grandi all'insegna del viaggio con Avventure nel Mondo, che inaugura 'Avventure in primo piano'. Durante l'evento verrà proiettato in anteprima un documentario sul Nepal diretto da Niccolò Corti: un'esplorazione del viaggio non solo come spostamento fisico, ma come trasformazione interiore. Polaretti si presenta al Giffoni Film Festival 2026 con 'Polaretti e la Magic Music', nuovo cortometraggio animato firmato Dolfin. Un’avventura tra musica e immaginazione che celebra amicizia, condivisione e creatività, portando per la prima volta l’universo del brand nel mondo dell’entertainment.