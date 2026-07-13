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Adinolfi interrogato, il difensore: "Ha confermato di aver restituito parte dei soldi utilizzati per le scommesse" - Video

13 luglio 2026 | 16.14
Redazione Adnkronos
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Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, è stato interrogato dal gip Giulia Arcieri. Al termine i suoi difensori, Pablo De Luca e Riccardo Di Lorenzo, hanno chiesto la revoca della misura cautelare e il gip si è riservato di decidere nei prossimi giorni. "Il nostro assistito ha risposto correttamente e serenamente a tutti i capi di imputazione che gli sono stati contestati, dando ovviamente in questa fase delucidazioni specifiche su quello che gli è stato contestato", ha dichiarato l'avvocato De Luca rispondendo alle domande dei cronisti.

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mario adinolfi Giulia Arcieri Pablo De Luca caso adinolfi
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