Presentato lo studio 'Sinergie tra agricoltura e trasporto aereo per la produzione di Saf'

Trasporto aereo, Chiaramonti (Politecnico Torino): "Al 2030 potenziale nazionale per Saf limitato"
'serve coordinamento tra politiche Ue'
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“Non esiste una soluzione unica a un problema di decarbonizzazione, esistono diverse soluzioni, vanno trovate, perseguite e calibrate nel loro insieme”. Lo ha detto Andrea Maria Felici, direttore generale Domanda ed efficienza energetica del Dipartimento energia del Mase, intervenendo alla presentazi...
“L’agricoltura italiana ha assoluto bisogno di costruire le condizioni affinché ci sia una diversificazione della produzione agricola e i biocarburanti possono essere uno strumento per conseguire l’obiettivo strategico di aumentare il reddito degli agricoltori”. Lo ha detto il deputato di Forza Itali...
'non solo penalizzazioni'