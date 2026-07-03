circle x black
Cerca nel sito
 

Lido di Camaiore, tragedia all'ospedale Versilia: uccide l'ex moglie e poi si toglie la vita

Intorno a mezzogiorno un uomo di 80 anni si è recato nel reparto di riabilitazione dove era ricoverata la donna di 67 anni

Polizia - Fotogramma /Ipa
Polizia - Fotogramma /Ipa
03 luglio 2026 | 13.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragedia familiare all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore (Lucca), dove si è consumato un omicidio-suicidio. Intorno a mezzogiorno un uomo di 80 anni si è recato nel reparto di riabilitazione dove era ricoverata l’ex moglie, di 67 anni, da tempo malata, e l’ha uccisa con una o più coltellate. Pochi istanti dopo, l'anziano si è suicidato lanciandosi dalla finestra dell’ospedale.

Il personale del 118 è intervenuto cercando di rianimare entrambi ma non ha potuto che constatare l’avvenuto decesso sia della donna che dell’ex marito. Sul posto, oltre al personale sanitario dell’ospedale Versilia, è intervenuta la polizia che sta cercando di ricostruire nel dettaglio l’accaduto. Da quanto si è appreso, la donna era ricoverata in condizioni gravi da tre settimane e l’ex marito veniva a trovarla regolarmente.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
omicidio suicidio omicidio suicidio ospedale versilia lido camaiore omicidio suicidio ospedale
Vedi anche
Wimbledon, Kate Middleton 'bigliettaia' per un giorno - Video
Maltempo a Bagnoli, crolla il palco del concerto all'ex Base Nato: le immagini impressionanti
News to go
Sciopero nazionale trasporto aereo domenica 5 luglio: fasce orarie garantite
Cristiano Ronaldo in lacrime con i tifosi, la festa del Portogallo dopo la vittoria contro la Croazia - Video
Emma a Rock in Roma, serata tra amici con Elisa, Amoroso e Annalisa
Lazio, migliaia di tifosi al corteo contro Lotito tra cori e bandiere - Video
Usa, a villa Taverna a Roma i festeggiamenti per il 4 luglio - Video
Massiccio attacco russo sull'Ucraina, i soccorsi a Kiev tra gli edifici distrutti - Video
Pierre Coffin: "I Minions tornano al cinema come non li avete mai visti" - Video
Le musiche del mondo di Tim Burton incantano Roma, l'esibizione di Danny Elfman - Video
Funerali agente morto durante inseguimento, applausi sulle note di 'Hallelujah' per Francesco Imprezzabile
New York, scalano Empire State Building per la pace e scatta la proposta di matrimonio - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza